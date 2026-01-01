Коламбус

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Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
Хоккей
«Коламбус» создал фонд в честь погибшего вратаря Кивлениекса. Часть средств направят на развитие хоккея в Латвии
#Коламбус
Хоккей
«Коламбус» выступил с заявлением по гибели Кивлениекса: он умер после падения и травмы головы
#Коламбус
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии погиб в 24 года
#Коламбус
Хоккей
Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА
#Михаил Григоренко
Хоккей
Чинахов перешел в «Коламбус». «Авангард» назвал переезд в НХЛ преждевременным и обвинил агента в спешке
#Егор Чинахов
Хоккей
Григоренко забил первый гол после возвращения в НХЛ
#Михаил Григоренко
Хоккей
«Коламбус» обменял Дюбуа в «Виннипег». И получил Лайне
#Пьер-Люк Дюбуа
Хоккей
НХЛ отказала «Коламбусу» в регистрации Григоренко. Следующий запрос – летом
#Михаил Григоренко
Хоккей
Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству отраженных бросков
#НХЛ
Хоккей
Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», отыгравший на ноль спаренные матчи
#Сергей Бобровский
Хоккей
«Он наложил в штаны. Он не ест, его тошнит». Главный тренер «Коламбуса» – об отсутствии Панарина
#Артемий Панарин