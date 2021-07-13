«Коламбус» создал фонд в честь погибшего вратаря Кивлениекса. Часть средств направят на развитие хоккея в Латвии

Мемориальный фонд учрежден вскоре после смерти вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.

Фонд создали при поддержке семьи МакКоннелл, владеющей клубом. В честь 80 номера, под которым играл Кивлениекс, они выделят 80 тысяч долларов в счет каждого пожертвования. Средства пойдут на развитие молодежного хоккея в Коламбусе и в Латвии.