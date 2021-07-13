Коламбус
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Матисс Кивлениекс
«Коламбус» создал фонд в честь погибшего вратаря Кивлениекса. Часть средств направят на развитие хоккея в Латвии
вчера, 15:08
Мемориальный фонд учрежден вскоре после смерти вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.
Фонд создали при поддержке семьи МакКоннелл, владеющей клубом. В честь 80 номера, под которым играл Кивлениекс, они выделят 80 тысяч долларов в счет каждого пожертвования. Средства пойдут на развитие молодежного хоккея в Коламбусе и в Латвии.
- Кивлениекс погиб 4 июля из-за несчастного случая во время празднования Дня независимости США. Полиция рассказала, что он упал и ударился головой, убегая от фейерверка.
- Кивлениекс играл за «Коламбус» с 2019 года. На международном уровне выступал за Латвию и был ее основном вратарем на чемпионатах мира, в том числе на последнем – в Риге.
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