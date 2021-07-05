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#Коламбус #НХЛ

Вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии погиб в 24 года

05 июля, 15:38

Подробностей смерти Матисса Кивлениекса нет. Федерация хоккея Латвии выразила соболезнования близким вратаря.

Apollo.lv говорит, что возможной причиной гибели игрока стал несчастный случай с пиротехникой.

  • Кивлениекс дебютировал в НХЛ в 2020 году. Осенью он продлил контракт с «Коламбусом» на два года.
  • В этом сезоне провел в НХЛ два матча, в которых пропустил семь шайб.
  • На чемпионате мира-2021 отразил 38 бросков в матче с Латвией, который завершился первой в истории победой над Канадой.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт Латвийской хоккейной федерации
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