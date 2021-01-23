Михаил Григоренко
НХЛ
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Коламбус
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#Михаил Григоренко #НХЛ #Хоккей #Коламбус

Григоренко забил первый гол после возвращения в НХЛ

35 минут назад

Михаил Григоренко – автор второго гола «Коламбуса» в игре с «Тампой». Он сделал счет 2:1 в середине первого периода.

Это первый гол Григоренко в сезоне-2020/21. До этого он делал голевой пас в матче с «Детройтом». «Коламбус» выиграл ту игру со счетом 3:2.

Григоренко подписал контракт «Коламбусом» перед стартом этого сезона НХЛ. Он провел три года в КХЛ в составе ЦСКА. До этого играл за «Баффало» и «Колорадо».

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