Алексей Бондарев

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Войнов ушел из «Авангарда»
#Авангард
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Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах
#КХЛ
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