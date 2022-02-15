хоккей на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть мужской хоккей четвертьфинал Россия – Дания на Зимних Олимпийских играх 2022
5 часов назад
В четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России сыграет с Данией. Матч состоится 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 8:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Россия финишировала первой в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре был матч со Швейцарией (1:0), во втором – с Данией (2:0). В третьем россияне уступили чехам 5:6 в овертайме.
Россия – действующий победитель хоккейной Олимпиады.
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