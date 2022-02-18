хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Где смотреть мужской финал по хоккею Финляндия – Россия на Зимних Олимпийских играх 2022
вчера, 19:07
Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине закончится финальным матчем. Финал состоится 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени. Сыграют команды Финляндии и России.
Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 7:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Действующий победитель хоккейной Олимпиады – Россия. Команда Финляндии еще ни разу в своей истории не выигрывала Олимпийские игры.
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые