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хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
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#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022

Где смотреть мужской финал по хоккею Финляндия – Россия на Зимних Олимпийских играх 2022

вчера, 19:07

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине закончится финальным матчем. Финал состоится 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени. Сыграют команды Финляндии и России.

Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 7:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Действующий победитель хоккейной Олимпиады – Россия. Команда Финляндии еще ни разу в своей истории не выигрывала Олимпийские игры.

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Источник:
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