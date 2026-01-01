хоккей на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
3 - 20 февраля
Место проведения
"Укэсон-арена"; Государственный дворец спорта Пекина
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Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022
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Хоккеистки Финляндии сыграют против России в масках на Олимпиаде. То же делала сборная Канады
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Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид
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У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
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Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
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Расписание хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Олимпиада
Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник ВГТРК
#Владимир Стогниенко
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Олимпиада
Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
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Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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Хоккей
ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022
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Хоккей
Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
В составе сборной Финляндии на Олимпиаду в Пекине лишь семь игроков не из КХЛ
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