хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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Прогноз на хоккей Россия – Швейцария – Олимпийские игры 2022
08 февраля, 17:05
Россия сыграет против Швейцарии в первом туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени. Матч покажет канал «Россия 1».
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1.52.
- Ничья – 5,6.
- Победа Швейцарии – 6,05.
11 февраля Россия сыграет с Данией, 12-го – с Чехией. Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.
Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.
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