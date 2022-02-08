Прогноз на хоккей Россия – Швейцария – Олимпийские игры 2022

Россия сыграет против Швейцарии в первом туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени. Матч покажет канал «Россия 1».

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1.52.

Ничья – 5,6.

Победа Швейцарии – 6,05.

11 февраля Россия сыграет с Данией, 12-го – с Чехией. Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

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