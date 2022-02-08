хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#хоккей на Олимпийских играх-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на хоккей Россия – Швейцария – Олимпийские игры 2022

08 февраля, 17:05

Россия сыграет против Швейцарии в первом туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени. Матч покажет канал «Россия 1».

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1.52.
  • Ничья – 5,6.
  • Победа Швейцарии – 6,05.

11 февраля Россия сыграет с Данией, 12-го – с Чехией. Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Все стадионы и трассы Олимпиады-2022: три зоны для соревнований, главная арена – «Птичье гнездо»
Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука
Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022