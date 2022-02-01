хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть матчи сборной России по хоккею и другие игры на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

01 февраля, 19:27

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Олимпиаде-2022 Россия сыграет в против Швейцарии, Дании и Чехии. Результаты группового этапа учитываются при распределении пар в плей-офф. Туда выходят все команды.

Первый канал и «Россия 1» будут транслировать матчи сборной России по хоккею. Первый канал покажет матч Россия – Дания. Он начнется 11 февраля в 07:10 по Москве.

Канал «Россия-1» забрал трансляции игр Россия – Швейцария (9 февраля) и Россия – Чехия (12 февраля). «Матч ТВ» покажет матчи остальных сборных на Олимпиаде-2022.

Комментаторы хоккея на Первом канале – Денис Казанский и Игорь Ларионов. Они работали на МЧМ-2022. Владимир Стогниенко и Андрей Николишин прокомментируют хоккей на «России-1».

Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Особенности хоккейных составов на Олимпиаде-2022 по всем сборным: 15 студентов, знаменосец, вся заявка из одного клуба
Все стадионы и трассы Олимпиады-2022: три зоны для соревнований, главная арена – «Птичье гнездо»
Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука
Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Россия (х)
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022