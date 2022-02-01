Где смотреть матчи сборной России по хоккею и другие игры на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпиаде-2022 Россия сыграет в против Швейцарии, Дании и Чехии. Результаты группового этапа учитываются при распределении пар в плей-офф. Туда выходят все команды.

Первый канал и «Россия 1» будут транслировать матчи сборной России по хоккею. Первый канал покажет матч Россия – Дания. Он начнется 11 февраля в 07:10 по Москве.

Канал «Россия-1» забрал трансляции игр Россия – Швейцария (9 февраля) и Россия – Чехия (12 февраля). «Матч ТВ» покажет матчи остальных сборных на Олимпиаде-2022.

Комментаторы хоккея на Первом канале – Денис Казанский и Игорь Ларионов. Они работали на МЧМ-2022. Владимир Стогниенко и Андрей Николишин прокомментируют хоккей на «России-1».

Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

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