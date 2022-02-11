Прогноз на хоккей Россия – Чехия – Олимпийские игры 2022

Россия сыграет против Чехии в третьем туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 12 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1,6.

Ничья – 4,7.

Победа Чехии – 4,55.

Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

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