Прогноз на хоккей Дания – Россия – Олимпийские игры 2022

Россия сыграет против Дании во втором туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 11 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Дании – 10,75.

Ничья – 7,2.

Победа России – 1,21.

В первом туре российская команда обыграла швейцарцев со счетом 1:0 благодаря голу Слепышева.

В третьем туре Россия встретится с Чехией, игра пройдет 12 февраля. Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.

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