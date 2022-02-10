хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на хоккей Дания – Россия – Олимпийские игры 2022
через 2 часа
Россия сыграет против Дании во втором туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра пройдет 11 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Дании – 10,75.
- Ничья – 7,2.
- Победа России – 1,21.
В первом туре российская команда обыграла швейцарцев со счетом 1:0 благодаря голу Слепышева.
В третьем туре Россия встретится с Чехией, игра пройдет 12 февраля. Победители групп и лучшая вторая команда среди них выходят напрямую в четвертьфинал, все остальные сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.
Россия выиграла прошлую хоккейную Олимпиаду.
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