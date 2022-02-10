Где смотреть мужской хоккей Дания – Россия на Зимних Олимпийских играх 2022

Во втором туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 11 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.

Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 6:55. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Россия играет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре был матч со Швейцарией, в котором российские хоккеисты победили 1:0, отличился Антон Слепышев.

Против Чехии Россия сыграет 12 февраля. Четвертьфиналы на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

Россия – действующий победитель хоккейной Олимпиады.

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