хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Хоккеистки Финляндии сыграют против России в масках на Олимпиаде. То же делала сборная Канады
08 февраля, 15:53
Женская сборная Финляндии объявила, что выйдет на олимпийский матч против России в медицинских масках. Она не разъяснила причин решения и написала только, что приняла его после обсуждения с Международной федерацией хоккея.
- Это второй случай, когда матч в женском хоккейном турнире пройдет в масках. Первый был накануне на матче России и Канады. Сначала игру отложили из-за неготовности тестов россиянок на коронавирус, а потом все же провели – в масках.
- Россия отыграла в них два периода и сняла перед третьим, когда получила тесты на ковид. Канада провела в них всю игру. Несмотря на резонансное решение, ни Россия, ни Канада не предъявляли претензий друг к другу, а наличие масок оргкомитет Игр объяснял исключительно задержкой с тестами.
Связано ли решение Финляндии с тестами на ковид, непонятно. Предыдущий матч сборная провела без масок.
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