Хоккеистки Финляндии сыграют против России в масках на Олимпиаде. То же делала сборная Канады

Женская сборная Финляндии объявила, что выйдет на олимпийский матч против России в медицинских масках. Она не разъяснила причин решения и написала только, что приняла его после обсуждения с Международной федерацией хоккея.

Это второй случай, когда матч в женском хоккейном турнире пройдет в масках. Первый был накануне на матче России и Канады. Сначала игру отложили из-за неготовности тестов россиянок на коронавирус, а потом все же провели – в масках.

Россия отыграла в них два периода и сняла перед третьим, когда получила тесты на ковид. Канада провела в них всю игру. Несмотря на резонансное решение, ни Россия, ни Канада не предъявляли претензий друг к другу, а наличие масок оргкомитет Игр объяснял исключительно задержкой с тестами.

Связано ли решение Финляндии с тестами на ковид, непонятно. Предыдущий матч сборная провела без масок.