хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть мужской хоккей Россия – Швейцария на Зимних Олимпийских играх 2022

08 февраля, 17:00

В первом туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:35. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Россия играет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. Матч с Данией состоится 11 февраля, с Чехией – 12-го. Четвертьфиналы на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

Россия – действующий победитель хоккейной Олимпиады.

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Источник:
«Гол»
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