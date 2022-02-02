Расписание хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпиаде-2022 мужские команды разделены на три группы по четыре сборные. Все пройдут групповой этап и выйдут в плей-офф. Так выглядит расписание матчей группового этапа:

Группа А

10 февраля, 16:10. США – Китай

10 февраля, 16:10. Канада – Германия

12 февраля, 07:10. Канада – США

12 февраля, 11:40. Германия – Китай

13 февраля, 16:10. Китай – Канада

13 февраля, 16:10. США – Германия

Группа B

9 февраля, 11:40. Россия – Швейцария ;

; 9 февраля, 16:10. Чехия – Дания;

11 февраля, 07:10. Дания – Россия ;

; 11 февраля, 11:40. Чехия – Швейцария;

12 февраля, 16:10. Россия – Чехия ;

; 12 февраля, 16:10. Швейцария – Дания.

Группа С

10 февраля, 07:10. Швеция – Латвия;

10 февраля, 11:40. Финляндия – Словакия;

11 февраля, 11:40. Швеция – Словакия;

11 февраля, 16:10. Латвия – Финляндия;

13 февраля, 07:10. Словакия – Латвия;

13 февраля, 11:40. Финляндия – Швеция.

15 февраля состоятся квалификационные матчи – их победители выйдут в 1/4 финала. Напрямую туда попадут победители групп и лучшая команда со вторых мест.

16 февраля пройдут игры 1/4 финала. На 18 февраля запланированы полуфиналы. Матч за третье место – 19 февраля. Финал начнется 20 февраля в 07:10 по Москве.

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