хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Расписание хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
02 февраля, 23:54
На Олимпиаде-2022 мужские команды разделены на три группы по четыре сборные. Все пройдут групповой этап и выйдут в плей-офф. Так выглядит расписание матчей группового этапа:
Группа А
- 10 февраля, 16:10. США – Китай
- 10 февраля, 16:10. Канада – Германия
- 12 февраля, 07:10. Канада – США
- 12 февраля, 11:40. Германия – Китай
- 13 февраля, 16:10. Китай – Канада
- 13 февраля, 16:10. США – Германия
Группа B
- 9 февраля, 11:40. Россия – Швейцария;
- 9 февраля, 16:10. Чехия – Дания;
- 11 февраля, 07:10. Дания – Россия;
- 11 февраля, 11:40. Чехия – Швейцария;
- 12 февраля, 16:10. Россия – Чехия;
- 12 февраля, 16:10. Швейцария – Дания.
Группа С
- 10 февраля, 07:10. Швеция – Латвия;
- 10 февраля, 11:40. Финляндия – Словакия;
- 11 февраля, 11:40. Швеция – Словакия;
- 11 февраля, 16:10. Латвия – Финляндия;
- 13 февраля, 07:10. Словакия – Латвия;
- 13 февраля, 11:40. Финляндия – Швеция.
15 февраля состоятся квалификационные матчи – их победители выйдут в 1/4 финала. Напрямую туда попадут победители групп и лучшая команда со вторых мест.
16 февраля пройдут игры 1/4 финала. На 18 февраля запланированы полуфиналы. Матч за третье место – 19 февраля. Финал начнется 20 февраля в 07:10 по Москве.
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