фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть женское фигурное катание показательные выступления на Зимних Олимпийских играх 2022
через 2 дня
20 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут показательные выступления в фигурном катании. Начало – в 6:30 утра по московскому времени.
Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в трансляции, которая начнется в 7:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Также 20 февраля пройдут медальные соревнования у бобслеистов, женский масс-старт у лыжниц, женский финал в керлинге и мужской финал в хоккее.
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