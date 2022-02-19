Где смотреть женское фигурное катание показательные выступления на Зимних Олимпийских играх 2022

20 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут показательные выступления в фигурном катании. Начало – в 6:30 утра по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в трансляции, которая начнется в 7:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Также 20 февраля пройдут медальные соревнования у бобслеистов, женский масс-старт у лыжниц, женский финал в керлинге и мужской финал в хоккее.

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