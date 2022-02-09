Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022

Сборная России выиграла у Швейцарии со счетом 1:0 на Олимпиаде-2022. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев. На клубном уровне он играет за ЦСКА.

Соперники России по группе: Чехия, Дания, Швейцария. 11 февраля пройдет матч Россия – Дания, 12 февраля будет игра Россия – Чехия.

Все команды выходят из группы на Олимпиаде-2022. Победители групп и лучшая команда со вторых мест напрямую проходят в четвертьфинал.