хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022
вчера, 13:58
Сборная России выиграла у Швейцарии со счетом 1:0 на Олимпиаде-2022. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев. На клубном уровне он играет за ЦСКА.
Соперники России по группе: Чехия, Дания, Швейцария. 11 февраля пройдет матч Россия – Дания, 12 февраля будет игра Россия – Чехия.
Все команды выходят из группы на Олимпиаде-2022. Победители групп и лучшая команда со вторых мест напрямую проходят в четвертьфинал.
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