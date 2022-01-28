Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами

26 января сборная России по биатлону вылетала на Олимпиаду в Пекин. Но у Ирины Казакевич, Валерии Васнецовой и тренера женской команды Михаила Шашилова появились проблемы с QR-кодами. Подробнее мы писали об этом здесь.

Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением

28 января стало известно, что они вылетят на Олимпийские игры в этот день. Об этом Sports.ru сообщил источник, близкий к ОКР.

Олимпийские игры-2022 в Пекине начнутся 4 февраля и закончатся 22 февраля. До первой гонки в биатлоне остается меньше недели.