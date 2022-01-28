биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Ирина Казакевич
Валерия Васнецова
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Ирина Казакевич #Валерия Васнецова

Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами

9 часов назад

26 января сборная России по биатлону вылетала на Олимпиаду в Пекин. Но у Ирины Казакевич, Валерии Васнецовой и тренера женской команды Михаила Шашилова появились проблемы с QR-кодами. Подробнее мы писали об этом здесь.

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28 января стало известно, что они вылетят на Олимпийские игры в этот день. Об этом Sports.ru сообщил источник, близкий к ОКР.

Олимпийские игры-2022 в Пекине начнутся 4 февраля и закончатся 22 февраля. До первой гонки в биатлоне остается меньше недели.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sports.ru
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