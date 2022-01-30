Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову

30 января Валерия Васнецова переехала на изоляцию в карантинный отель. Союз биатлонистов России обратился в Оргкомитет Олимпийских игр-2022, чтобы провести вынужденную замену на Евгению Буртасову.

28 января Васнецова, Ирина Казакевич и тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шишилов вылетели в Пекин. Из-за проблем с документами и QR-кодами их перелет отложился.

Васнецова в сторис инстаграма подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2022: «К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути».

Буртасова прокомментировала возможное попадание в состав в эфире «Матч ТВ»: «Олимпиада? У меня нет документов. Почему я должна ехать, если у меня полностью документы не готовы? Насколько я понимаю, надо было вести дневник здоровья – он ведется для безопасности, когда выдается аккредитация».