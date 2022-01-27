Олимпиада-2022
Сборная России (биатлон)
биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Сборная России (биатлон) #биатлон на Олимпийских играх-2022

Две биатлонистки сборной России и тренер отложили вылет на Олимпиаду из-за проблем с документами

12 часов назад

Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не вылетели в Пекин со сборной России из-за проблем с документами. В сообщении Союза биатлонистов России сказано, что им потребуется дополнительное подтверждение о перенесенном ковиде.

Источник «Матч ТВ» утверждает, что все трое не смогли сесть на рейс в Москве. QR-код Казакевич якобы оказался недействительным, а у Васнецовой, Шашилова и Никитина кода не оказалось в приложении My2022, разработанном специально для участников Олимпиады.

Еще один член сборной не поехал в Пекин из-за положительного теста на ковид. Речь идет о руководителе сервис-группы СБР Александре Печерском.

Олимпиада стартует 4 февраля. Турнир по биатлону начнется 5 февраля смешанной эстафетой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
СБР
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