Валерия Васнецова

Дата рождения
29 мая 1997 г.
Достижения
Победительница Универсиады (2019)
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Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
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Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022