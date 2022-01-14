Сборная России (биатлон)
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сборная России (биатлон) #Кристина Резцова #Светлана Миронова #Ирина Казакевич

🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону

2 часа назад

В немецком Рупольдинге проходит этап Кубка мира по биатлону. 14 января состоялась женская эстафета 4х6 километров.

🥇 Франция – 1 час 10 минут 50 секунд, 4 промаха

🥈 Швеция – +35,1 секунды, два промаха

🥉 Россия – +1 минута 12,2 секунды, шесть промахов

За сборную России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

15 января пройдет эстафета у мужчин.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
IBU
Еще по теме
Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сборная России (биатлон)
#Кристина Резцова
#Светлана Миронова
#Ирина Казакевич