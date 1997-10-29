Ирина Казакевич

Дата рождения
29 октября 1997 г.
Достижения
Призер чемпионата мира среди юниоров
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Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
#ЧМ-2021 (биатлон)