Кристина Резцова

Дата рождения
27 апреля 1996 г.
Достижения
2-кратный серебряный призер чемпионата Европы (2020)
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Новости
Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
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#Кристина Резцова
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022