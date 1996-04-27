Кристина Резцова

Дата рождения
27 апреля 1996 г.
Достижения
2-кратный серебряный призер чемпионата Европы (2020)
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Новости
Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
#Кристина Резцова
Биатлон
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
#Россия (биатлон)
Лыжные гонки
«Не отрекаюсь от допинга, я это делала». Резцова рассказала о своей карьере
#Анфиса Резцова