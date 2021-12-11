Россия (биатлон)
Кристина Резцова
Светлана Миронова
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#Россия (биатлон) #Кристина Резцова #Светлана Миронова

Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

3 часа назад

11 декабря в Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира по биатлону женская сборная России взяла серебро в эстафете. Состав России: Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Топ-5 по итогам эстафеты:

1. Швеция.

2. Россия.

3. Франция.

4. Германия.

5. Украина.

Слова Светланы Мироновой после эстафеты: «Невероятно счастливы! Спасибо команде, сервису, тренерам, девчонкам. Сегодня тот день, когда у нас все получилось. Я даже на своем этапе так не переживала, как когда бежали девчонки».

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