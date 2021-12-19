Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Во французском Анси проходит этап Кубка мира по биатлону. 19 декабря состоялся масс-старт. Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третью строчку.

Первой финишировала Эльвира Оберг из Швеции (18 декабря она выиграла пасьют). Второй стала француженка Жюлия Симон.

Результат других российских биатлонисток в этом масс-старте: