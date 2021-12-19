Кристина Резцова
Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
15 минут назад
Во французском Анси проходит этап Кубка мира по биатлону. 19 декабря состоялся масс-старт. Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третью строчку.
Первой финишировала Эльвира Оберг из Швеции (18 декабря она выиграла пасьют). Второй стала француженка Жюлия Симон.
Результат других российских биатлонисток в этом масс-старте:
- Ульяна Нигматуллина заняла седьмое место.
- Светлая Миронова – 18-я.
- Ирина Казакевич стала 29-й.
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