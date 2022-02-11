Где смотреть мужской биатлон спринт на Зимних Олимпийских играх 2022

12 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужской спринт в соревнованиях по биатлону. Он начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке примут участие и биатлонисты из России. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 11:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победителем мужского спринта на прошлой Олимпиаде был немец Арнд Пайффер, вторым стал чех Михал Крчмарж, третьим – итальянец Доминик Виндиш.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!