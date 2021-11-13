Кубок мира по биатлону
Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону
13 ноября, 14:42
Александр Поварницын стал шестым биатлонистом в составе сборной России. Он попал в нее через контрольные гонки в Ханты-Мансийске.
Полные составы мужской сборной России на первые этапы сезона:
- Кубок мира: Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев, Халили, Поварницын.
- Кубок IBU: Поршнев, Серохвостов, Мухамедзянов, Бабиков, Томшин, Стрельцов, Цветков (запасной).
Первые гонки Кубка мира по биатлону пройдут в шведском Эстерсунде. Сезон стартует 27 ноября. Кубок IBU начнется 25 ноября в Идре.
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Комментарии (1)
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13 ноября, 16:25
0
Губер на низком старте - децибельный сезон близко.
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