Кубок мира по биатлону
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#Кубок мира по биатлону

Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

13 ноября, 14:42

Александр Поварницын стал шестым биатлонистом в составе сборной России. Он попал в нее через контрольные гонки в Ханты-Мансийске.

Полные составы мужской сборной России на первые этапы сезона:

  • Кубок мира: Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев, Халили, Поварницын.
  • Кубок IBU: Поршнев, Серохвостов, Мухамедзянов, Бабиков, Томшин, Стрельцов, Цветков (запасной).

Первые гонки Кубка мира по биатлону пройдут в шведском Эстерсунде. Сезон стартует 27 ноября. Кубок IBU начнется 25 ноября в Идре.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт СБР
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Комментарии (1)
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vladik12
13 ноября, 16:25

Губер на низком старте - децибельный сезон близко.

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#Кубок мира по биатлону