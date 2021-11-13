Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

Александр Поварницын стал шестым биатлонистом в составе сборной России. Он попал в нее через контрольные гонки в Ханты-Мансийске.

Полные составы мужской сборной России на первые этапы сезона:

Кубок мира: Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев, Халили, Поварницын.

Кубок IBU: Поршнев, Серохвостов, Мухамедзянов, Бабиков, Томшин, Стрельцов, Цветков (запасной).

Первые гонки Кубка мира по биатлону пройдут в шведском Эстерсунде. Сезон стартует 27 ноября. Кубок IBU начнется 25 ноября в Идре.