Буртасова и Елисеев заняли второе место на «Рождественской гонке». Организаторы остановили Буртасову из-за ошибки со стартом

28 декабря в Рупольдинге прошла «Рождественская гонка» по биатлону. Ее выиграли Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер из Австрии.

Россию представляли Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, которые проиграли 57 секунд и заняли второе место. После масс-старта они шли третьими.

Во время гонки преследования организаторы остановили Буртасову и украинку Юлию Джиму, потому что допустили ошибку и выпустили их на старт раньше.

В 2020 году Елисеев и Буртасова стали чемпионами «Рождественской гонки».