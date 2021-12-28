Биатлон
Матвей Елисеев
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Буртасова и Елисеев заняли второе место на «Рождественской гонке». Организаторы остановили Буртасову из-за ошибки со стартом

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28 декабря в Рупольдинге прошла «Рождественская гонка» по биатлону. Ее выиграли Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер из Австрии.

  • Россию представляли Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, которые проиграли 57 секунд и заняли второе место. После масс-старта они шли третьими.
  • Во время гонки преследования организаторы остановили Буртасову и украинку Юлию Джиму, потому что допустили ошибку и выпустили их на старт раньше.

В 2020 году Елисеев и Буртасова стали чемпионами «Рождественской гонки».

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Источник:
Гол
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