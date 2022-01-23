Россия (биатлон)
Сборная России по биатлону заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
23 января, 15:33
23 января в Антхольце состоялась мужская эстафета. В составе сборной России бежали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Итог – Россия взяла серебро. Топ-5 эстафеты:
1. Норвегия – 1;12.14,7 (0+4).
2. Россия – 1.57,2 (1+12).
3. Германия – 2.04,4 (0+4).
4. Франция – 2.20,5 (0+7).
5. Канада – 2.31,5 (1+8).
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