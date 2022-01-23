Россия (биатлон)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (биатлон)

Сборная России по биатлону заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

23 января, 15:33

23 января в Антхольце состоялась мужская эстафета. В составе сборной России бежали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Итог – Россия взяла серебро. Топ-5 эстафеты:

1. Норвегия – 1;12.14,7 (0+4).

2. Россия – 1.57,2 (1+12).

3. Германия – 2.04,4 (0+4).

4. Франция – 2.20,5 (0+7).

5. Канада – 2.31,5 (1+8).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Благодаря Латыпову мы снова привыкаем к медальным гонкам в биатлоне: их уже три подряд, пока нет золота, но хвалит даже Самуэльссон
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (биатлон)