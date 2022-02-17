Где смотреть мужской биатлон масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022

18 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужской масс-старт в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке поучаствуют и биатлонисты из России. Это Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:55. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победитель масс-старта на прошлой Олимпиаде – француз Мартен Фуркад, вторым стал немец Симон Шемпп, третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

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