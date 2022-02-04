Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022

Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине состоится 5 февраля в 12:00 по московскому времени. Это первая биатлонная гонка на Олимпийских играх-2022.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

Норвегия – 2,44.

Швеция – 3,35.

Франция – 3,88.

Россия – 12,5.

Белоруссия – 16,25.

Германия – 16,75.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей. Впереди индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты у мужчин и женщин.

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