биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022
04 февраля, 10:45
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине состоится 5 февраля в 12:00 по московскому времени. Это первая биатлонная гонка на Олимпийских играх-2022.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:
- Норвегия – 2,44.
- Швеция – 3,35.
- Франция – 3,88.
- Россия – 12,5.
- Белоруссия – 16,25.
- Германия – 16,75.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей. Впереди индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты у мужчин и женщин.
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