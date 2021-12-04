Россия (биатлон)
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Карим Халили
🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
час назад
От России на этапе Кубка мира в Эстерсунде выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
На последнем этапе Латыпов подошел к стойке вторым, но после стрельбы ушел на дополнительный круг. Из сборной России только он допустил круг.
Подиум:
1. 🇳🇴 Норвегия
2. 🇫🇷 Франция
3. 🇷🇺 Россия
Россия проиграла 45,9 секунд, но выиграла первую медаль в сезоне.
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