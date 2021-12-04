🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг

От России на этапе Кубка мира в Эстерсунде выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На последнем этапе Латыпов подошел к стойке вторым, но после стрельбы ушел на дополнительный круг. Из сборной России только он допустил круг.

Подиум:

1. 🇳🇴 Норвегия

2. 🇫🇷 Франция

3. 🇷🇺 Россия

Россия проиграла 45,9 секунд, но выиграла первую медаль в сезоне.