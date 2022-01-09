Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой

Александр Логинов – победитель спринтерской гонки в немецком Оберхофе. Он стартовал первым в гонке преследования на этапе Кубка мира.

В ней Логинов сохранял лидерство до заключительной стрельбы, но допустил три промаха тремя последними выстрелами.

Француз Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки, хотя начинал ее девятым. В тройку призеров вошли Самуэльссон (Швеция) и Тарьей Бо (Норвегия).

Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе