Александр Логинов
Кубок мира по биатлону
Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой
2 часа назад
Александр Логинов – победитель спринтерской гонки в немецком Оберхофе. Он стартовал первым в гонке преследования на этапе Кубка мира.
В ней Логинов сохранял лидерство до заключительной стрельбы, но допустил три промаха тремя последними выстрелами.
Француз Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки, хотя начинал ее девятым. В тройку призеров вошли Самуэльссон (Швеция) и Тарьей Бо (Норвегия).
Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
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