Александр Логинов
Кубок мира по биатлону
🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
3 часа назад
В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира прошла спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин:
🥇🇷🇺 Александр Логинов (27 минут и 8 секунд, 1 промах)
🥈🇫🇷 Эмильен Жаклен (+6,5 секунды, 2 промаха)
🥉 🇳🇴 Стурла Лагрейд (+15,1 секунды, 1)
В топ-10 спринтеров вошли также Антон Бабиков (5) и Даниил Серохвостов (7). Гонка проходила в сложных погодных условиях: на трассе дул ветер и шел снег.
Этап продолжится гонкой у женщин, она начнется в 16:15 по Москве. 8 января состоится смешанная этсафета и синг-микст.
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