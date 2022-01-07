Александр Логинов
Кубок мира по биатлону
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#Александр Логинов #Кубок мира по биатлону

🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

3 часа назад

В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира прошла спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин:

🥇🇷🇺  Александр Логинов (27 минут и 8 секунд, 1 промах)

🥈🇫🇷  Эмильен Жаклен (+6,5 секунды, 2 промаха)

🥉 🇳🇴 Стурла Лагрейд (+15,1 секунды, 1)

В топ-10 спринтеров вошли также Антон Бабиков (5) и Даниил Серохвостов (7). Гонка проходила в сложных погодных условиях: на трассе дул ветер и шел снег.

Этап продолжится гонкой у женщин, она начнется в 16:15 по Москве. 8 января состоится смешанная этсафета и синг-микст.

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Источник:
Гол
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