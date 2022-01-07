🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

В топ-10 спринтеров вошли также Антон Бабиков (5) и Даниил Серохвостов (7). Гонка проходила в сложных погодных условиях: на трассе дул ветер и шел снег.

Этап продолжится гонкой у женщин, она начнется в 16:15 по Москве. 8 января состоится смешанная этсафета и синг-микст.