Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет

Союз биатлонистов России объявил о смерти Анатолия Алябьева – двукратного чемпиона Олимпиады 1980 года. Подробности о причинах смерти в релизе не написаны.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал произошедшее «шоком» и сказал, что еще «несколько дней назад» созванивался с Алябьевым.

Алябьев выигрывал золото ОИ в индивидуальной гонке и в эстафете. Также брал бронзу в спринте.