Анатолий Алябьев
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет
5 часов назад
Союз биатлонистов России объявил о смерти Анатолия Алябьева – двукратного чемпиона Олимпиады 1980 года. Подробности о причинах смерти в релизе не написаны.
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал произошедшее «шоком» и сказал, что еще «несколько дней назад» созванивался с Алябьевым.
Алябьев выигрывал золото ОИ в индивидуальной гонке и в эстафете. Также брал бронзу в спринте.
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