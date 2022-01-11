Анатолий Алябьев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Анатолий Алябьев

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет

5 часов назад

Анатолий Алябьев

СБР

Союз биатлонистов России объявил о смерти Анатолия Алябьева – двукратного чемпиона Олимпиады 1980 года. Подробности о причинах смерти в релизе не написаны.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал произошедшее «шоком» и сказал, что еще «несколько дней назад» созванивался с Алябьевым.

Алябьев выигрывал золото ОИ в индивидуальной гонке и в эстафете. Также брал бронзу в спринте.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
СБР
Еще по теме
Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Анатолий Алябьев