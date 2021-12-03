Антон Бабиков
Кубок IBU
🥇 Бабиков взял золото в спринте на этапе Кубка IBU. Он прошел гонку без промахов
41 минуту назад
В норвежском Шушене проходит второй этап Кубка IBU. В мужском спринте на 10 километров победил Антон Бабиков:
🥇 🇷🇺 Антон Бабиков — (24:32,8; без промахов)
🥈 🇸🇯 Филип Фьелд Андерсен — (+0,9; 1 промах)
🥉 🇳🇴 Ховард Богетвейт — (+9,8; 1 промах)
Также в спринте участвовали Ильназ Мухамедзянов (8), Евгений Гараничев (11), Никита Поршнев (41).
4 декабря у мужчин состоится масс-старт (15 километров), который завершит второй этап. Третий этап пройдет в Австрии с 16 по 19 декабря.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые