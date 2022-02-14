Прогноз на мужской биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022

Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине состоится 15 февраля в 12:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

Норвегия – 1,72.

Франция – 3.

Россия – 5,5.

Германия – 12,0.

Швеция – 30,0.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей. 16 февраля пройдет женская эстафета, а 18 и 19 февраля соответственно – мужской и женский масс-старты.

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