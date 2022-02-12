Где смотреть женский биатлон гонку преследования на Зимних Олимпийских играх 2022
13 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская гонка преследования в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
В гонке примут участие и российские спортсменки.
Первой в гонку уйдет победительница спринта Ульсбю-Ройселанн, второй – Эльвира Эберг (31 секунда отставания), третьей – Доротея Вирер (37 секунд).
Стартовые позиции России:
- 6. Кристина Резцова (1 минута 5 секунд).
- 13. Ульяна Нигматуллина (1 минута 28 секунд).
- 20. Ирина Казакевич (1 минута 39 секунд).
- 47. Светлана Миронова (2 минуты 23 секунды).
Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.
Гонку преследования на прошлой Олимпиаде выиграла немка Лаура Дальмайер, второй стала выступавшая за Словакию Анастасия Кузьмина, третьей – француженка Анаис Бескон.
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