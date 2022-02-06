Где смотреть женский биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022

7 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке также примут участие российские биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:30. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победительницей женской индивидуальной гонки на прошлой Олимпиаде была шведка Ханна Оберг, второй стала Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии. Третье место заняла немка Лаура Дальмайер.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!