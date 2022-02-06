биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть женский биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022

06 февраля, 14:15

7 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке также примут участие российские биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:30. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победительницей женской индивидуальной гонки на прошлой Олимпиаде была шведка Ханна Оберг, второй стала Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии. Третье место заняла немка Лаура Дальмайер.

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Источник:
«Гол»
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