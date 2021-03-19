Кубок мира по биатлону
Биатлон
Россия (биатлон)
Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира
19 марта, 16:09
- В Эстерсунде на этапе Кубка мира прошла последняя женская гонка сезона по биатлону.
- Лучшей биатлонисткой из России в гонке стала Ульяна Кайшева – она пришла 16-й. Худший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич – 100-е место.
- Результаты этой гонки идут в зачет Кубка наций, где формируется рейтинг национальных федераций по биатлону.
- Места с первого по пятое позволяют стране заявить максимальное количество спортсменок на турнир – шесть. С шестого по десятое – пять.
- По итогам прошлого сезона Россия занимала пятое место в рейтинге. Но из-за результатов этого сезона на пятое место вышла Белоруссия, а Россия стала шестой.
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