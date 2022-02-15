Прогноз на женский биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022

Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине состоится 16 февраля в 10:45 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

Норвегия – 2,3.

Швеция – 2,3.

Франция – 7.

Германия – 7.

Белоруссия – 12.

Россия – 16.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей. 18 и 19 февраля соответственно пройдут мужской и женский масс-старты.

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