биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на женский биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022
через день
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине состоится 16 февраля в 10:45 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:
- Норвегия – 2,3.
- Швеция – 2,3.
- Франция – 7.
- Германия – 7.
- Белоруссия – 12.
- Россия – 16.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей. 18 и 19 февраля соответственно пройдут мужской и женский масс-старты.
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