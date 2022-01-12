Кубок IBU
Евгения Буртасова
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#Кубок IBU #Евгения Буртасова

🥈 Буртасова выиграла серебро в индивидуальной гонке на Кубке IBU

час назад

твиттер IBU Cup

В словацком Брезно-Осрблье проходит этап Кубка IBU. 12 января у женщин состоялась индивидуальная гонка на 12,5 километра.

🥇🇩🇪  Янина Хеттих (35 минут и 26,6 секунды, 0 промахов)

🥈 🇷🇺 Евгения Буртасова (+41,8 секунды, 1 промах)

🥉 🇳🇴 Марте Кракстад Йохансен (+54,7 секунды, 0 промахов)

Буртасова стала единственной россиянкой в топ-10. Наталья Гербулова финишировала 11-й, Лариса Куклина – 29-й, Анастасия Егорова – 34-й, Анастасия Гореева – 37-й.

14 января у женщин пройдет спринт на 7,5 километра. 15 января – гонка преследования.

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Источник:
IBU
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