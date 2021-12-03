Анастасия Шевченко
Кубок IBU
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#Анастасия Шевченко #Кубок IBU

🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU

вчера, 17:28

В норвежском Шушене проходит второй этап Кубка IBU. В женском спринте на 7,5 километра победила Анастасия Шевченко:

🥇 🇷🇺 Анастасия Шевченко (21 м 30,2 сек, 0 промахов)

🥈 🇸🇯 Каролин Эрдаль (+1,2 сек, 0 промахов)

🥉 🇫🇷 Пола Боте (+4,3, 0 промахов)

В гонке участвовали еще четыре биатлонистки из России: Екатерина Носкова (6), Анастасия Гореева (24), Евгения Буртасова (25), Наталья Гербулова (39).

4 декабря у женщин состоится масс-старт на 12,5 километра.

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Источник:
Гол
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