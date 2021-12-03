Анастасия Шевченко
Кубок IBU
🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU
вчера, 17:28
В норвежском Шушене проходит второй этап Кубка IBU. В женском спринте на 7,5 километра победила Анастасия Шевченко:
🥇 🇷🇺 Анастасия Шевченко (21 м 30,2 сек, 0 промахов)
🥈 🇸🇯 Каролин Эрдаль (+1,2 сек, 0 промахов)
🥉 🇫🇷 Пола Боте (+4,3, 0 промахов)
В гонке участвовали еще четыре биатлонистки из России: Екатерина Носкова (6), Анастасия Гореева (24), Евгения Буртасова (25), Наталья Гербулова (39).
4 декабря у женщин состоится масс-старт на 12,5 километра.
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