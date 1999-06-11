Анастасия Шевченко

Дата рождения
11 июня 1999 г.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата Европы-2021 в спринте
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Биатлон
🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU
#Анастасия Шевченко
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