Антон Бабиков
Кубок мира по биатлону
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
2 часа назад
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.
- Победителем гонки стал Антон Бабиков, он ни разу не промахнулся на четверых огневых рубежах. Тарьей Бе с двумя промахами отстал от него на девять секунд.
- Третьим стал Карим Халили с одним промахом.
- У Александра Логинова три промаха и седьмое место.
- Даниил Серохвостов и Максим Цветков не стартовали.
21 января пройдет индивидуальная гонка у женщин, 22-го – мужской масс-старт и женская эстафета, 23-го – женский масс-старт и мужская эстафета.
Этап в Антхольце – последний перед олимпийскими соревнваниями.
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