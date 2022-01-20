Антон Бабиков
Кубок мира по биатлону
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#Антон Бабиков #Кубок мира по биатлону

🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим

2 часа назад

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.

21 января пройдет индивидуальная гонка у женщин, 22-го – мужской масс-старт и женская эстафета, 23-го – женский масс-старт и мужская эстафета.

Этап в Антхольце – последний перед олимпийскими соревнваниями.

Источник:
«Гол»
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