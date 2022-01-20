🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.

Победителем гонки стал Антон Бабиков, он ни разу не промахнулся на четверых огневых рубежах. Тарьей Бе с двумя промахами отстал от него на девять секунд.

Третьим стал Карим Халили с одним промахом.

У Александра Логинова три промаха и седьмое место.

Даниил Серохвостов и Максим Цветков не стартовали.

21 января пройдет индивидуальная гонка у женщин, 22-го – мужской масс-старт и женская эстафета, 23-го – женский масс-старт и мужская эстафета.

Этап в Антхольце – последний перед олимпийскими соревнваниями.