Союз биатлонистов России включил Ушкину в число кандидатов в сборную. Хотя она объявляла о выступлениях за Румынию

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) сформировал предварительный состав сборной на олимпийский сезон-2021/22. В него попала Наталья Ушкина, которая готовится к выступлениям за Румынию.

РИА «Спорт» назвало включение Ушкиной в список кандидатов «странной историей». Оно произошло после публичного объявления о переходе в сборную Румынии. «Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», – говорила Ушкина 31 марта.

РИА пишет, что заявку формируют из подходящих по рейтингу и критериям спортсменов. Поэтому включение Ушкиной может быть только техническим моментом.

Ушкиной 24 года. Ее вызывали в юношескую сборную России, но взрослую команду она еще не представляла.

Член СБР Анатолий Кузьмичев сказал, что Союз не возражал против перехода и согласовал его. «Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году. Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии».

Переход в Румынию запланирован на май, пока Ушкина выступает в России. На чемпионате России она стала второй в спринте и выиграла гонку преследования.

Среди кандидатов в женскую сборную оказались также Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова. Обе ушли в декретный отпуск перед началом сезона. В мужскую сборную вошел Максим Цветков, не выступавший за команду два года.