Россия (биатлон)
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету в Обертиллиахе
3 часа назад
19 декабря в Обертиллиахе проходила смешанная эстафета в рамках Кубка IBU по биатлону-2021/22. Сборную России представляли Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков. Итог – победа сборной России.
Топ-3 по итогам эстафеты:
1. Россия – 1:05.58,5 (0+6).
2. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Осне Скреде, Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд) – 54,8 (0+8).
3. Италия (Беатриче Трабуки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) – 1.26,5 (0+9).
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